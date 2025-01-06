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الأهلي يقدم عرضًا لـ محمد الشناوي.. رحيل بطريقة أخرى

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الإثنين، 06-01-2025 10:05 ص

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة النادي الأهلي تحاول تجديد عقد محمد الشناوي حارس وقائد الفريق في الفترة المقبلة على أن يخرج على سبيل الإعارة مستقبلاً.

 

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "إدارة النادي الأهلي تسعى للاتفاق مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين على أن يتم السماح له بالرحيل إلى أحد دوريات الخليج على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة ".

 

وتابع: "هناك ترحيب كبير داخل النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بفكرة رحيل محمد الشناوي على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة ".

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