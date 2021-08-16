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قرار عاجل من اتحاد الكرة بنقل مباراة الزمالك و وادي دجلة

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الزمالك
Native
الإثنين، 16-08-2021 02:06 م

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع وادي دجلة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الثلاثاء ضمن الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز في ستاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها بستاد القاهرة.
وتنطلق، اليوم الإثنين، الجولة 31 من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي ستحدد بشكل كبير حسم صراع الصدارة بين الزمالك والأهلي.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصيف وحامل اللقب.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

مباريات الأهلي
طلائع الجيش × الأهلي | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.

الأهلي × المصري | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الجونة × الأهلي | الإثنين 23 أغسطس.

الأهلي × أسوان | الخميس 26 أغسطس.

ومنح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة أمس، من التدريبات، فيما يتوجه اليوم إلى السويس للدخول في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ‏‏31 في بطولة الدوري.‏

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت أول أمس، على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباريات الزمالك
الزمالك× وادي دجلة | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.

سيراميكا كليوباترا × الزمالك | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الزمالك × الإنتاج الحربي | الإثنين 23 أغسطس|.

البنك الأهلي × الزمالك | الخميس 26 أغسطس|.

 

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