الزمالك يعود لتصدر الدوري مؤقتًا بفوز صعب على الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 10-08-2021
08:12 م
انتهت
أحداث مباراة
الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك
، مع نظيره الاتحاد السكندرى
، بفوز
الزمالك
بهدفين مقابل هدف فى المباراة
التى
جمعت الفريقين قبل قليل على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين
لبطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
ويذكر
أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكان فريق الكرة بنادى الزمالك
هو الأكثر استحواذا على الكرة ولكن فشل لاعبوه فى إحراز أى هدف، كما شهد الشوط الأول
حصول خالد الغندور لاعب الاتحاد على الإنذار الأصفر، وبجانب إصابة المغربي أشرف بن
شرقى لاعب الزمالك
فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول
ومع
بداية الشوط الثانى أجرى حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد أول تغييراته بنزول عبد
السميع إبراهيم بدلا من عمار حمدى.
وفى
الدقيقة 51، سدد زيزو لاعب الزمالك
الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس
محمد صبحي بسهولة وبعدها أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون تغييرين مرة واحدة بنزول يوسف
أوباما وإمام عاشور، بدلا من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز، ثم التبديل
الثانى لسيد البلد بنزول عبد الغنى محمد بدلا من عبد السميع إبراهيم والذى غادر الملعب
للإصابة.
وفى
الدقيقة 63 لعب المغربي أشرف بن شرقي الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية ليحولها
يوسف أوباما برأسية قوية من على القائم الأول وتمر على يمين الحارس محمد صبحي، معلنا
الهدف الأول للفريق الأبيض.
وحصل
إمام عاشور لاعب الزمالك
، على إنذار فى الدقيقة 68، بعد تدخله القوى مع لاعب الاتحاد
وبعدها خرج سيف الدين الجزيرى ونزل مروان حمدى بدلا منه، كما أجرى حسام حسن مدرب الاتحاد
تغييرا آخر بنزول أحمد حجى بدلا فوزى الحناوى.
وفى
الدقيقة 75 من عمر المباراة
، نجح خالد قمر فى إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندرى،
بعدما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من صبري رحيل ليلعبها برأسه فى مرمى محمود عبد الرحيم
جنش.
وفى
الدقيقة 81 حصل خالد قمر على البطاقة الصفراء بعد تدخله القوى مع لاعب الزمالك
، وينجح
محمد عبد الشافى فى إحراز الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 84 من عمر المباراة
بعدما
عادت إليه الكرة من يد محمد صبحى حارس الاتحاد وينجح فى إحراز هدف التقدم للأبيض.