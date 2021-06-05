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تقرير تونسي يفجر مفاجأة: فرجاني ساسي انضم لنادي الريان القطري

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Native
السبت، 05-06-2021 06:44 م المصريون
فجر تقرير تونسي، مفاجأة بشأن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم، مؤكدًا أنه أنهى المفاوضات مع أحد أندية الدوري القطري، تمهيدا للانضمام إليه عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.

وذكرت صحيفة "فوتبول تونيزيان"، أن ساسي البالغ 29 عاما اتفق مع نادي الريان القطري لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيقوم بالتوقيع على العقود بشكل رسمي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وعودته من معسكر منتخب تونس.

بدورهم قال مسؤولو اتحاد الكرة، إن ساسي في حال توقيعه مع أي ناد يحق له الرحيل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري، كما يحق لناديه طلب بطاقته الدولية مع فتح باب القيد، وسيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الزمالك لإرسال البطاقة للنادي الجديد.

يذكر أن مسؤولي الزمالك كانوا قد أعلنوا أن فرجاني ساسي حصل على كافة مستحقاته المتأخرة، مؤكدين أنهم في انتظار عودة اللاعب من تونس من أجل عقد جلسة معه، لحسم موقفه من الاستمرار مع نادي "القلعة البيضاء".
 

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