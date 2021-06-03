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شيكابالا: بكيت في سيارتي مما فعله الأهلي معي في هذا اليوم

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شيكابالا
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الخميس، 03-06-2021 10:11 م

هنأ  محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق سلة الأبيض، عقب الحصول على بطولة إفريقيا، على حساب نادي الاتحاد المنستيري، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، بعد تفوق الأبيض بنتيجة 76-63، ليتوج بلقب أبطال السلة في إفريقيا.
وقال شيكابالا خلال مداخلة هاتفية بقناة الزمالك، في وجود مصطفى مكاوي كيجو لاعب الفريق الحاصل على البطولة الإفريقية: “جميع الزملكاوية فخورين بما حققه الفريق في بطولة إفريقيا لكرة السلة، ولا بد من تحيتهم بشكل كبير على هذا الإنجاز، كنا ننوي أن نحتفل بطريقة لاعبي السلة إذا أحرزنا هدفا في مباراة الجونة الماضية في بطولة الدوري، لكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف».
وأوضح شيكابالا: “بكيت في سيارتي بعد مباراة الزمالك والأهلي في بطولة دوري السلة، بسبب موقف النادي الأحمر عقب إلغاء المباراة؛ بسبب تصرف لاعبي السلة تجاهي ورفضهم لعب المباراة بدون وجودي، وهو شيء جعلني سعيدا للغاية، برغم حزني من إلغاء المباراة".
 

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