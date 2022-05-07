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قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف اليوم وموعد المباراة

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السبت، 07-05-2022 10:40 ص

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا مساء أمس الجمعة، استعدادا لمباراة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وضمت قائمة الفريق٢١ لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.
واختتم الأهلي تدريباته عصر الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو.
واجتمع الجهاز الفني وسيد عبد مدير الكرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب التتش.
وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والفني خلال فقرات المران وظهر خلالها جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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