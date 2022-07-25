فريق مصري.. شوبير: أبوجبل تنازل عن 2 مليون جنيه للانضمام لهذا النادي

الإثنين، 25-07-2022
11:50 ص
كشف الإعلامي أحمد
شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس انضمام محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك
لفريق المصري البورسعيدي.
وأكد شوبير في تصريحات
عبر أثير "أون سبورت اف ام"، أن
أبو جبل أنهى كل إجراءات انضمامه للفريق البورسعيدي مشددا أنه اختيار رائع منه
خاصة وأنه فريق جماهيري وذو شعبيه.
وأضاف أن اللاعب كان
لديه مستحقات متأخرة بقيمة 2 مليون جنيه ولكنه تنازل عنها من أجل الحصول على
المخالصة المالية لإنهاء كل إجراءات انضمامه للفريق البورسعيدي.
وفي سياق متصل اكتسح
فريق بيراميدز نظيره فريق الاسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما
مساء امس الاحد فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وبتلك النتيجة ارتفع
رصيد بيراميدز إلى النقطة 56 فى المركز الثاني، وتوقف الإسماعيلي فى المركز الخامس
عشر برصيد 26 نقطة .
وقاد عبدالله السعيد
فريق بيراميدز الى التفوق على قلعة الدراويش ونجح فى تسجيل الهدف الأول في شباك
المنافس.
افتتح بيراميدز
التهديف في الدقيقة 8 بعد تمريرة من رمضان صبحي الى عبدالله السعيد المتمركز علي
حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة اخترقت شباك محمد فوزي.
وأضاف الهدف الثاني في
الدقيقة 33 عن طريق رمضان صبحي بعد كرة عرضية من عبدالله السعيد من يسار منطقة
الجزاء لتمر من الجميع وتصل لرمضان صبحي الذي سدد كرة علي الطائر من لمسة واحدة
سكنت الشباك.
وتمكن بيراميدز من
تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38 عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء.
ونجح بيراميدز فى
إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 79 عن طريق محمود صابر بعد تمريرة من وليد الكارتي
إلى محمود صابر الذي سدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى
الإسماعيلي.
وأهدر بيراميدز ركلة
جزاء في الدقيقة 45 عن طريق رمضان صبحي ليحرم نفسه من هاتريك في مباراة الإسماعيلي.