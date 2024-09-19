فتوح يرد على شقيق الضحية ويتعهد بهذا الأمر.. ومنصات الزمالك ترفض نشر صوره





أعرب الظهير الأيسر لنادي الزمالك أحمد فتوح عن حزنه لسجنه إثر ثبوت قيادته السيارة تحت تأثير المخدر، ووقوعه في حادث الدهس الذي راح ضحيته أمين شرطة في مدينة مطروح.

وقد أعلنت محكمة مطروح الاثنين الماضي، إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، مع تحديد موعد 22 أكتوبر المقبل لإعادة محاكمة اللاعب والنطق بالحكم.

وفي أول تعليق له بعد إخلاء سبيله، طلب فتوح من أسرة المتوفي السماح له بزيارتهم، لتقديم واجب العزاء، كما تعهد بأن يتحمل مسؤولية بنات المتوفي أحمد الشبكي كاملة.

وكتب فتوح عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم السيد أحمد الشبكي.. لا يوجد كلمات تعبر عن ما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره، ولا يوجد أي كلمات أو أفعال ممكن أن تغير أو تخفف على عائلة المرحوم".

وأردف: "أتمنى من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء، لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن، وخاصة أن ما حدث سيظل عالقا في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".

وزاد: "وبخصوص ما أثير بذهابي لحضور التدريبات في النادي لم يكن المقصود منه نهائيا تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم، ولكنني ملتزم بعقد مع النادي ومتغيب أكثر من أربعين يوما بعذر معروف للجميع، ويجب الالتزام ببنود العقد وخاصة وأن لا أحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار غير الله سبحانه وتعالي".

وأكمل فتوح: "كل ما أتمناه أن يغفر لي ربي ما مضى وما هو آت، وأعاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالي بأن بنات المرحوم السيد أحمد الشبكي في منزلة أخواتي الصغار ومسؤول عنهم مسؤولية كاملة، وكل ما أتمناه أن يعفوا ويصفحوا، والله علي ما أقول شهيد".

عدم نشر صوره في التدريبات

ورغم إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك على ذمة قضية دهس مواطن والقيادة تحت تأثير المخدرات وتواجده الثلاثاء في التدريبات مع زملائه إلا أنه تم الحرص على عدم نشر أي صور رسمية للاعب

وقامت إدارة الزمالك بتشديد الحراسة من قبل أمن النادي على فتوح منذ وصوله لمقر "القلعة البيضاء"، لمنع التقاط أي صور له، حيث أشارت العديد من التقارير إلى أن اللاعب كان في حالة نفسية سيئة.

وأصر مدرب الزمالك البرتغالي جوزيه غوميز، على حضور اللاعب للتدريبات والدخول في أجواء الملعب وسط زملائه منعا لتدهور حالته النفسية، خاصة أن القضية لم تنته بعد.

كما حرصت الإدارة على عدم نشر صور فتوح على المنصات الرسمية للنادي من أجل تفادي استفزاز أسرة الضحية، والذين يرفضون حتى الآن التصالح مع اللاعب وقبول الدية من أجل حل الأزمة بشكل ودي.

ومن جانبها، أعربت أسرة ضحية اللاعب، عن ضيقها من تواجد اللاعب في التدريبات دون مراعاة لمشاعرهم، إذ قال محمد الشوبكي، شقيق أمين الشرطة المتوفى، في تصريحات تلفزيونية، إن فتوح لم يحضر لتقديم واجب العزاء حتى الآن، مبديا استياءه من خوض اللاعب التدريبات، مؤكدا أنه أمر مستفز لأسرة الفقيد.

ورغم احتياطات الأمن التي فرضها الزمالك على اللاعب فور وصوله النادي إلا أن صورا له سربت، وظهر فيها مع بعض الأعضاء الذين حرصوا على مساندته وتقديم الدعم له.