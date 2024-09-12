"محدش زاره من 3 أسابيع".. كيف يقضي أحمد فتوح يومه في السجن؟





كشف مصدر مطلع، آخر التطورات والتفاصيل الخاصة بتواجد أحمد فتوح نجم الزمالك داخل قسم العلمين، بعدما ألقت قوات الشرطة القبض عليه، بتهمة دهس أحد الأشخاص "أمين شرطة" بسيارته، خلال عودته من الساحل الشمالي، ليتم احتجازه في قسم العلمين.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتناول مخدر الحشيش.

وقال مصدر في تصريحات – وفق مصراوي-: "اللاعب ينتظر في الوقت الحالي، الجلسة الثانية لمحاكمته والمقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري".

وأضاف: "منذ الجلسة الأولى للاعب، التي تم عقدها يوم 19 أغسطس الماضي، لم يقم أحد من لاعبي كرة القدم بزيارة اللاعب في قسم العلمين".

واختتم المصدر: "اللاعب اقترب بشكل كبير من إنهاء إجراءات التصالح مع أهل المتوفى".

والجدير بالذكر أن المحكمة، كانت قررت تأجيل محاكمة اللاعب إلى جلسة 16 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبسه.