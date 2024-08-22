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هيثم فاروق: "أشجع الزمالك من 40 عاماً مشوفتش أغرب من هذا القرار"

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الخميس، 22-08-2024 11:51 ص


 

علق هيثم فاروق نجم الزمالك السابق على خسارة فريق نادي الزمالك الليلة أمام الجيش في كأس مصر وودع البطولة

 

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه على  موقع التواصل الاجتماعي اكس كتب قائلا:"أشجع نادي الزمالك منذ أربعين عامآ  .من أغرب القرارات التى عايشتها فى هذه الفترة هو قرار عدم خوض مباراة الأهلى فى الدور الثانى وقرار خوض مسابقة كأس مصر بالصف الثانى لإراحة اللاعبين"

 

وخسر الزمالك بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في دور الـ 16 من بطولة الكأس وودع البطولة.

 

ويلتقي  طلائع الجيش مع الإسماعيلي فى دور الـ 8 بـ كأس مصر يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

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