فيديو.. اشتباك بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك خلال الاجتماع الطارئ





كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل المشادة التي حدثت داخل الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك بالفعل، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بالفعل.

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن المشادة حدثت بين عضوي مجلس الإدارة هاني شكري ومحمد طارق.

وقال حتحوت إن «محمد طارق كان له بعض الاعتراضات على مستوى الملابس التي يرتديها لاعبو الزمالك في معسكر برج العرب، فرد هاني شكري على محمد طارق وكان الرد قاسيًا ولم يتقبله لمحمد طارق».

وأضاف حتحوت أن «الاجتماع شهد أول مواجهة بين هاني شكري ومحمد طارق لكن الأمر لم يصل إلى درجة الاشتباك»، لافتًا إلى أن رئيس الزمالك حسين لبيب لم يحضر الاجتماع لانشغاله ببعض الأمور، لكنه هو من دعا إلى عقد هذا الاجتماع.

وتحدث هاني حتحوت عن أنه حصل مشادة بين هاني شكري ومحمد طارق خلال الاجتماع، مستدركًا: «لكن لم ترقى المشكلة إلى الاشتباك أو إلقاء الزجاج ولكن القصة وقعت بالفعل لكنها لم تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي».

وأوضح هاني حتحوت أنه هناك خلافات في وجهات النظر، ومن بين تلك المشكلات قصة فريق 2003، وكان تعليق محمد طارق أنه لا يمكن الاستغناء عن أصول نادي الزمالك، وأنه كان يجب أن يكون لاعبو هذا الفريق ضمن معسكر برج العرب للاستفادة منهم.



