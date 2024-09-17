بعد إخلاء سبيله.. مفاجأة بشأن مشاركة أحمد فتوح في مباراة السوبر





لا تزال أزمة أحمد فتوح تلقي بظلالها بين أحاديث جمهوري الزمالك والأهلي، في ظل اللقاء المرتقب بين فريقي القمة المصرية في السوبر الافريقي الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، والذي يحشد له كل فريق ما لديه من أسلحة للفوز بتلك المواجهة الحساسة.

موقف فتوح من مباراة السوبر أمام الاهلي

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، من المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي، التي ستقام في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري، بعد قرار محكمة جنايات مطروح بإخلاء سبيله في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ لأحمد السيد الشبكي، أمين الشرطة، على طريق الساحل.

وأكد المصدر، أن أحمد فتوح قد لا يتواجد مع الفريق في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، مشيرا إلى أنه يقترب من أن يكون خارج حسابات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني لفريق الزمالك، يتمنى تواجد اللاعب في الرحلة إلى السعودية، حتى لو على سبيل الدعم النفسي له، موضحا أنهم ينتظروا الموقف القانوني من إمكانية سفره، وهو على ذمة التحقيق، حتى يبحثوا سفره مع البعثة.

إخلاء سبيل أحمد فتوح وتأجيل القضية

كانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، قد قضت بإخلاء سبيل أحمد فتوح، مع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسة الماضية، سؤال أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، عن حقيقة تعاطيه المخدرات، ليرد اللاعب وينكر هذا الاتهام، ويؤكد ذقائلا: «محصلش يا فندم»، مؤكدا أنه لم يتعمد قتل المتوفي، ولم يقصد التسبب في وفاته، ردا على سؤال قاضي محكمة جنايات مطروح.

رد فعل فتوح على إخلاء سبيله

سيطرت حالة من السعادة والفرح، على أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وأهله، عقب قرار هيئة المحكمة، في ثاني الجلسات، بتأجيل القضية إلى يوم 22 أكتوبر المقبل، مع إخلاء سبيله في حالة دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

سيارة فتوح

ومن المقرر أن يستمر حبس أحمد فتوح، لحين دفع الكفالة المالية المقدرة بـ50 ألف جنيه، ليجري إخلاء سبيله.

تفاصيل جلسة قضية أحمد فتوح

كانت الجلسة الثانية في القضية المتهم فيها أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بالقتل الخطأ في الاتهامات الموجهة له بالقتل الخطأ لأحمد السيد الشبكي، أمين شرطة، وتعاطي مخدر الحشيش أثناء قيادته للسيارة على طريق الساحل الشمالي، قد بدأت صباح أمس، بحضور اللاعب من محبسه.

ورفضت أسرة المجني عليه، الحصول على الدية من أحمد فتوح، والتنازل عن القضية المنظورة، وأن ابنته قالت نصا: «لو جابولنا بابا حتة واحدة كان ممكن نفكر.. لكنهم جابوهولنا حتت».

وطالب محامي أسرة المجني عليه، لاعب الزمالك، بتعويض مدني مليون جنيه موقتا، وبتوقيع أقصى العقوبة عليه.