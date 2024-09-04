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بعد انتهاء عقده مع الأهلي.. الزمالك يتفاوض لضم هذا اللاعب

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الأربعاء، 04-09-2024 10:31 ص

 

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على أنباء المفاوضات مع اللاعب الدولي الجامبي مودو بارو من قبل ادارة نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، عقب انتهاء عقده مع الأهلي السعودي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “يامسهل الحال يارب  اكرمنا يارب دا احنا غلابة ”.

وأعرب الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن غضبه بسبب تأجيل المهاجم الجابونيبوبيندزا، التفاوض مع نادي الزمالك.

وشارك الدردير صورة للجابوني بوبيندزا بعد أنباء  فشل التفاوض بسبب معرفته بالمعاملات السابقة للأبيض مع الأجانب وإيقاف القيد المتكرر

وحسم مجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب، صفقة جديدة للفريق الأول الكروي وهو المهاجم الفلسطيني عمر فرج قبل غلق باب القيد ونهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في التعاقد رسميًا مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إيتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم.

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