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مشاداة بين زيزو وأحمد مرتضى منصور تنتهي باستبعاده من مباراة اليوم

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زيزو
Native
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الأربعاء، 06-04-2022 11:02 ص

كشف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، سبب استبعاد أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء قائمة فريق بيراميدز اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ11 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "كان هناك  خلاف بين زيزو ومسئولي الزمالك أول أمس من اجل مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية".
وتابع: "مهما كان اسم اللاعب وحجم جماهيريته بالفريق، فلا يجب أن يتحدث عن مستحقاته المالية قبل لقاء هام مثل لقاء بيراميدز المقبل".
وواصل: "أعاتب على اللاعبين والمسئولين لعقدهم جلسة من أجل الحديث عن المستحقات المالية المتأخرة قبل لقاء هام أمام بيراميدز".
وأضاف: "حدث نقاش حاد بين زيزو وأمير مرتضى منصور قبل مران الزمالك على خلفية مناقشة المستحقات المالية المتأخرة".
وأكمل: "زيزو تدرب لمدة 10 دقائق قبل أن يترك المران ويخبر فيريرا بأنه يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية تمنعه من استكمال المران".
وتابع: "في اليوم التالي، جاء زيزو لفيريرا يخبره باكتمال شفاءه، ولكن فيريرا رفض أن يخوض اللاعب المران واستبعده من قائمة مباراة بيراميدز، وهذا قرار صحيح من المدرب البرتغالي".
 

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