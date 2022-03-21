الأغلى في تاريخ كرة القدم.. باريس سان جيرمان يعرض شراء صلاح بمبلغ خيالي

الإثنين، 21-03-2022
11:28 ص
لازالت المفاوضات متعثرة بين إدارة نادي ليفربول
واللاعب محمد صلاح
من أجل
التجديد للريدز، حيث باتت مطالبات صلاح
المادية عقبة أمام إنهاء ملف التجديد.
ينتهي التعاقد مع صلاح
في عام 2023 نظير راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه
استرليني، ليصبح حينها الأعلى أجرًا في الفريق، ولكن ليس الاعلى بين لاعبي البريميرليج.
ومع اقتراب نهاية عقد محمد صلاح
مع ليفربول
، تتمنى كبرى الأندية في أوروبا
وعلى رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان
الظفر بخدمات الجناح المصري الذي أصبح من
أفضل 3 لاعبين عالميًا في الوقت الحالي.
التفاوض بين محمد صلاح
وإدارة ليفربول
، يتعثر بسبب طلب محمد صلاح
الحصول
على راتب اسبوعي يوازي لاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم كيفن ديبروين
لاعب مانشستر سيتي، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.
وتشير تقارير أن محمد صلاح
يطلب تقاضي ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه
استرليني اسبوعيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن مردود محمد صلاح
اعلى من منافسيه في
الأندية الأخرى.
وتسعى كبرى الأندية في اوروبا لضم النجم المصري الذي يقدم مستويات خيالية
في الدوري الإنجليزي ويحتل صدارة ترتيب الهدافين بـ 20 هدف.
وترغب إدارة برشلونة في استقدام محمد صلاح
، حيث قالت صحيفة ميرور إن
برشلونة على استعداد لدفع ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني، في المقابل يرغب
ليفربول
في الحصول على 84 مليون جنيه إسترليني.
وفي نفس السياق قالت الصحيفة إن العملاق الباريسي باريس سان جيرمان
لن
يواجه أي مشكلة حول تلبية طلبات محمد صلاح
من حيث راتبه الأسبوعي.
ووفقًا لما
اعلنته صحيفة لوموند فإن محمد صلاح
أمام فرصة تاريخية ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا
والأغلى في العالم.
وأعلنت صحيفة
لوموند أن إدارة نادي باريس سان جيرمان
اجتمعت برامي عباس وكيل محمد صلاح
، وتم عرض
راتب أسبوعي بقيمة 630 ألف يورو.
وإذا وافق محمد
صلاح
على عرض باريس سان جيرمان
سيصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.