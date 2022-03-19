محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى برشلونة.. والنادي يعرض هذا المبلغ

السبت، 19-03-2022
01:53 م
كشف تقرير صحفي،
موقف النجم محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول
، من
إمكانية الانضمام إلى نادي برشلونة
الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحفية “سبورت”
الإسبانية، أن محمد صلاح
منفتح على فكرة الانضمام إلى برشلونة
خلال فترة الميركاتو
الصيفي.
وأوضحت الصحيفة،
أن إدارة نادي برشلونة
تستعد لتقديم عرضا بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح
من ليفربول
، بعد تعثر صفقة هالاند.
وأشارت الصحيفة،
أن إدارة ليفربول
تشترط الحصول 83 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على رحيل محمد صلاح
.
وكان فابريزو رومانو
الصحفي الشبكة “سكاي سبورتس” وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، أكد "مؤخرا"
انهيار المفاوضات بين محمد صلاح
وإدارة ليفربول
.
وكتب فابريزيو رومانو
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: محمد صلاح
ووكيله “رامي عباس”
ليس لديهم نية لقبول عرض ليفربول
الأخير لتجديد العقد، المفاوضات تجمدت منذ شهر ديسمبر
الماضي، ولا يوجد أي جديد حتى الآن".
تابع رومانو:"
محمد صلاح
يرغب في الاستمرار مع ليفربول
، ولكن ليس في الظروف الحالية، دعونا ننتظر
ماذا سيحدث في الفترة القادمة".