الخميس 03 نوفمبر 2022
توقيت مصر 11:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان من وزارة الداخلية يكشلف مفاجأة عن هوية المعتدين على الإعلامية غيمي شلباية

من جديد.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بسيارته الجديدة

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يكشف التفاصيل

نقل شيكابالا إلى المستشفى والكشف عن حالته

قرار رسمي بمنع مطربة لبنانية شهيرة من الغناء في مصر

شاهد أول تسريب لـ شيرين من داخل المستشفى

أمريكا تعلن استعدادها للدفاع عن السعودية بعد تهديدات إيران ولهذا السبب لم تحذر رعاياها

تصريحات صادمة.. فنانة شهيرة تفضح تامر حسني: كنت معه قبل زواجه بيوم

أفقدها عذريتها وحملت منها قبل زواجها بـ 7 أيام.. المحكمة تحسم قضية فتاة المنصورة

ADS
 

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يكشف التفاصيل

شيكابالا-وأفشة-1-780x452
شيكابالا
Native
Teads
الخميس، 03-11-2022 09:25 ص
أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مراقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أشاد بالثنائي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وقال «حسين» في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»: «ليس هناك عقوبات موقعة بسبب مباراة السوبر، والحكم لم يسجل أي شيء في تقريره الخاص، والمراقب كتب أن هناك مناوشات بسيطة».


وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «مراقب المباراة أشاد بسيد عبدالحفيظ وشيكابالا، بعد اللقطة الرائعة الخاصة بمؤمن زكريا».

وتوج النادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ستاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

وأقيمت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، على ستاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري 30 ألف متفرج.
 

إقرأ ايضا

Capture

نقل شيكابالا إلى المستشفى والكشف عن حالته

202211010232283228

رد مفاجئ من إمام عاشور على الهجوم عليه واستبعاده.. ومتابعون: «يا واد يا مؤمن!»

df3SIrQ

صبغ شعره.. شيكابالا يشتبك مع إمام عاشور واتجاه في الزمالك لعدم تجديد عقده

أخبار متعلقة

Capture

نقل شيكابالا إلى المستشفى والكشف عن حالته

df3SIrQ

صبغ شعره.. شيكابالا يشتبك مع إمام عاشور واتجاه في الزمالك لعدم تجديد عقده

688

خبير لوائح يكشف عقوبة صادمة لـ شيكابالا بسبب ما فعله في مباراة السوبر

122-030407-shikabala-zamalek-ahly-super-cup-insults_700x400

فيديو مُخجل.. شيكابالا يشتم حسين الشحات بدون سبب

elbashayer-2022-10-29_861642

الكشف عن سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي للنادي الأهلي