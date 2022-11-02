صبغ شعره.. شيكابالا يشتبك مع إمام عاشور واتجاه في الزمالك لعدم تجديد عقده
إمام عاشور
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Teads
الأربعاء، 02-11-202212:45 م
كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر برنامجه كواليس أزمة إمام عاشور، لاعب
نادي الزمالك، والأسباب الرئيسة وراء استبعاده من قائمة الفريق بمواجهة إنبي.
ويغيب عن قائمة الفريق في مباراة إنبي للإصابة كل من أحمد فتوح ومحمود
الونش وسامسون ومحمد عبدالشافي وإبراهيما نداي ونبيل عماد دونجا، بجانب استبعاد
إمام عاشور لأسباب فنية.
وقال حتحوت في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء "إمام عاشور غاضب
ومستاء بسبب عدم تعديل عقده وزيادته ماليًّا حتى الآن واشتكى، من قبل أكثر من مرة،
وغيابه عن القائمة يأتي لقرار تأديبي".
وأضاف "اللاعب تواجد داخل التدريبات أمس بشكل طبيعي، بمظهره الجديد
بشعر ملون بالأصفر، وهو ما أثار غضب مسؤولي الزمالك الذين يرون أن اللاعب يمر
بمرحلة تحتاج إلى تقويم".
وتابع حتحوت "مصدر في الزمالك أكد لنا أن اللاعب اعتاد التأخر عن
التدريبات أخيرًا، وظهر بشكل فيه عدم مبالاة في تدريب الزمالك أمس فقام محمود
عبدالرازق (شيكابالا)، قائد الفريق، بتوبيخ إمام عاشور، وتطور الأمر إلى مشادة
عنيفة بينهما، أسفرت عن إصدار قرار باستبعاد إمام من مباراة إنبي".
وأردف "غادر إمام عاشور المران وقرر جيسوالدو فيريرا وأمير مرتضى
منصور استبعاده بقرار تأديبي، دون أن يخرج قرار بالتحقيق أو الإيقاف، المؤكد أن
إمام عاشور سليم تمامًا ولا يعاني من أي إصابة".
وشدد "المفاجأة بحسب مصدر في الزمالك هناك تجاه قوي لعدم تعديل تعاقد
اللاعب أو حتى تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، النادي يرى أن
اللاعب يسير في تجاه خاطئ ويرفض كل محاولات تعديل مساره الخاطئ وهو ما يجعل
استمراه مع الفريق ضرره أكثر من نفعه، وهذا نصًّا ما قاله لنا مصدر مسؤول داخل
النادي، ولا نختلف على قيمة اللاعب الفنية وموهبته، ولكن ربما نتكلم على أن اللاعب
محتاج بعض الانضباط التكتيكي داخل الملعب، وأن المجهود الوفير يحتاج لتوجيهه
لمصلحة الفريق، وهذا ما أكده فيريرا في مؤتمر صحفي من قبل، وهذا ليس معناه أن
النهاية قريبة بين اللاعب وناديه ولكنها من ضمن احتمالات قائمة".