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خبير لوائح يكشف عقوبة صادمة لـ شيكابالا بسبب ما فعله في مباراة السوبر

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شيكابالا وافشه
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السبت، 29-10-2022 10:37 م نسمه عبد الوهاب
كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك بعد الاحداث الصادرة في مباراة السوبر المصري أمس الجمعة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، في مباراة السوبر المصري  حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).
وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.
وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.
 

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