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نقل شيكابالا إلى المستشفى والكشف عن حالته

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شيكابالا
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الخميس، 03-11-2022 09:21 ص
تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا ، نجم وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام إنبي، فى الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وحسم التعادل الايجابي 1/1 نتيجة مباراة الزمالك وإنبي المقدمة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وكشفت التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد الرازق شيكابالا عن وجود كدمة قوية في الكتف تم نقله إلى مستشفى المقاولون العرب على إثرها فور نهاية المباراة.
وسيتم تحديد طبيعة إصابة شيكابالا بشكل رسمي بعد اجراء الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسقط شيكابالا أرضًا مع الثواني الأخيرة من عمر مباراة الزمالك وإنبي في الدوري.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط للرقم 7 بعد التعادل مع انبي وتراجع للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
 

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