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عقوبات صادمة.. اتحاد الكرة يؤدب مروان حمدي ومدرب الزمالك ومسؤولين بالأهلي

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الثلاثاء، 19-11-2024 01:47 م

 

 

كشف مدحت شلبي عن مفاجأة بشأن تقرير لجنة الإنضباط بشأن مباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري عن الموسم الماضي.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: "جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يعلن قرارات لجنة الإنضباط حتى الأن بشأن هاتين المباراتين، الكثير نصحوه بالاعلان عنها قبل انتهاء مدة المجلس الحالي وتولي هاني أبو ريدة مقاليد الأمور'.

وتابع شلبي" قرارات لجنة الإنضباط في إيقاف 3 من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي هم: خالد مرتجي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، بسبب ما بدر منهم من تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي بعد مباراة الأحمر وبيراميدز".

وأضاف: "إيقاف مروان حمدي مهاجم بيراميدز بعد تراشقه مع جمهور الأهلي بعد المباراة لمدة 6 أشهر".

وواصل: "العقوبة الثالثة هي إيقاف جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك لمدة 8 مباريات وهذا أمر ليس سهلاً على الإطلاق".

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