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لاعب الأهلي يعتذر للجماهير بعد منشور مروان حمدي. وبيراميدز يرد

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الأحد، 17-11-2024 10:51 ص

 

دعم نادي بيراميدز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مروان حمدي عقب اعتذار خالد عبدالفتاح لاعب النادي الأهلي إلى جماهير القلعة الحمراء.

 

نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر «تويتر» صورة مروان حمدي وأضاف "قلب أزرق وأيقونة الشبح".

 

وكان خالد عبد الفتاح قد قام بتهنئة مروان حمدي لاعب بيراميدز عبر حسابه على انستجرام في عيد ميلاده، وهو ما اعتبرته جماهير الأهلي استفزازا لها، بعدما سبق وقام لاعب بيراميدز بسب النادي الأهلي وجماهيره فى مباراة الفريقين الموسم الماضي.

 

اعتذار خالد عبد الفتاح

 

عبر خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

وقال عبد الفتاح، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي، إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

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