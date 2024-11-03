رد صادم من اتحاد الكرة على طلب الأهلي بشأن التحكيم

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي مسؤولي النادي الأهلي ردا صادما من قبل اتحاد الكرة بشأن طلبهم الأخير بضرورة تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي بدلا من اللجنة الحالية.

وكان الأهلي أصدر بيانا رسميا جاء فيه: "أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه سرعة إسناد مسؤولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة".

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية: "ليس من حقنا في الوقت الحالي التعاقد مع رئيس لجنة جديد لأن انتخابات اتحاد الكرة اقتربت وسيأتي مجلس منتخب جديد وهو من يحق له وقتها التعاقد مع أي شخص بناء على تعليمات وزارة الشباب والرياضة".

وتابع المصدر: "اتحاد الكرة يطالب الأهلي وكافة الأندية بمساندة لجنة الحكام الحالية والخطأ وارد من الحكام في كل دوريات العالم ،نثق في حكامنا لأنهم شرفاء".

ويرأس لجنة التحكيم الحالية محمد فاروق بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا عقب نهاية عقده.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام مساء أمس السبت.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.