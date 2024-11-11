اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

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الإثنين، 11-11-2024 11:07 ص

 

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مفاجأة بشأن مستجدات أزمة تسريبات غرفة "الفيديو" مع الحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري.

 

وقال الكومي في تصريحات، على قناة "dmc": "أطلب الدعم من الجماهير والأندية واتحاد الكرة لكي نعيد ثقة الحكام مرة أخرى، وحكامنا المصريين في إفريقيا غير اللي بنشوفهم في مصر".

 

وأضاف: "أزمة التسريبات، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، تحولت للقضاء، والتحقيقات مستمرة ولا يمكننا التعليق عليها، والمفاجأة أن النيابة طلبت شريط المباراة كاملًا".

 

أكمل: "محمد الماشطة يتولى الأمر نيابة عن الاتحاد، ولن يتم الإعلان عن النتائج إلا بعد صدورها من النيابة، وتم التحقيق مع الجميع، وجواب النيابة تضمن عدم التصريح بأي شئ حتى صدور النتائج النهائية".

 

وأتم تصريحاته: "تواصلت مع محمد عادل وأخبرني أن هناك شيء غير صحيح في التسجيل، وسأتقدم ببلاغ في النيابة، وهو ما حدث منه".

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