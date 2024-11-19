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خالد الغندور يهاجم اتحاد الكرة: مروان حمدي أخطأ في الأهلي ولازم يتعاقب

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الثلاثاء، 19-11-2024 12:05 ص

 

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة بشأن عقوبة مروان حمدي  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب خالد الغندور: ليه لم يتم الإعلان عن العقوبات، وهل اتحاد الكرة خايف من جماهير مروان حمدي  أو أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي.

 

وأضاف : من يخطئ لازم يتعاقب و مروان حمدي اخطأ و لازم يتعاقب.

 

وأدى لاعبو الاهلي فقرات متنوعة خلال مران أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

 

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية، وواصل مارسيل كولر، المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران.

 

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

 

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي، أمام الاتحاد السكندري، فيي تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 22 من نوفمبر الجاري.

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