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بعد حسم الدوري.. كولر يوجه الشكر لهذا اللاعب ويودعه من الفريق

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الإثنين، 12-08-2024 11:54 ص


كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، عن موقف محمود الزنفلي حارس الأهلي، من البقاء في النادي الأهلي.

وكتب عبر “فيس بوك”: “اللي بيسأل عن الزنفلي رسميا عقب حسم الدوري، كولر قدم الشكر للاعب عن فترة انضمامه للأهلي وانتهت مسيرته بعد مباراة سموحة”.

وفاز الأهلي على نادي زد أمس على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ25 ‏لبطولة الدوري.، بنتيجة 2-1.

 

وخاض الأهلي مباراة زد بتشكيل مكون من:‏

 

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

 

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.‏

 

خط الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد ‏الله.‏

 

خط الهجوم: محمود كهربا.‏

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