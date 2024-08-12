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الأهلي يخطر نجم الفريق بالرحيل

الأهلي يخطر نجم الفريق بالرحيل

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الإثنين، 12-08-2024 10:32 ص

 

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك قرارا داخل النادي الأهلي، لرحيل محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يُخطر اللاعب بعد آخر يوم من نهاية الموسم بالرحيل، حتى لا يطلب اللاعب عقده بالكامل ويرحل لأي نادي بشكل مجاني".

 

ونجح الأهلي أمس الأحد في تحقيق الفوز على زد بهدفين لهدف، سجلهما محمود كهربا، وأحمد عبدالقادر في الدقائق 45+3، و65، بينما سجل هدف زد مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 88.

 

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 84 من 32 مباراة، مثبتا أقدامه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع.

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