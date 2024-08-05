شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وأفشة مع كولر





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات زمة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق لكرة القدم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن أفشة يشعر بالحزن بكل تأكيد نظرا لما جرى في الأيام الماضية، وأشار إلى أنت هناك جلسة محتملة بين كولر واللاعب.

وأضاف "يلا نحكي شويه.. نبدأ منين؟ طب نبدأ بكهربا اللي هيتمرن بكره عادي أه هو زعلان لكن واخد راحة بأمر دكتور الفريق.. طب وأفشة أكيد متضايق جدا لكن غالبا هيلعب في المباريات الجاية، وكمان احتمال بكرة كولر هيقعد معاه"

وشهدت الأيام الماضية، توترا، في علاقة الثنائي ببعضهما البعض، بسبب إنزعاج أفشة من قرار المدرب باستبداله في إحدى اللقاءات.