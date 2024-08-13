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خلاف على بديله.. أزمة داخل الأهلي بسبب خالد بيبو

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الثلاثاء، 13-08-2024 09:56 ص


كشف الإعلامي أمير هشام عن أزمة داخل النادي الأهلي، بشأن خالد بيبو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقال أمير هشام: "هناك أزمة داخل النادي الأهلي بشأن بديل خالد بيبو مدير الكرة، حال الاتفاق على رحيله".

 

وتابع هشام: "الاتفاق بين محمود الخطيب والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، على حسم موقف بيبو بعد نهاية الدوري، ولكن نسبة رحيله تتخطى 95%".

وأضاف أمير هشام: "هناك أزمة في ملف بديل بيبو داخل النادي، وهناك بعض الأسماء المرشحة ولكن علاء ميهوب ووليد صلاح الدين خارج حسابات النادي".

واختتم: "محمد شوقي وعماد متعب في الصورة ووليد سليمان بعيد عن الصورة حتى الآن وموقفه صعب لتولي المنصب".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز في نسخته الحالية، بعد الفوز أمام سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ24.

 

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة من عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفًا رائعًا، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

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