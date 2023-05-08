وجه طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق رساله لمحمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب عقب تصريحاته بشأن عدم توافر مبلغ الغرامة الموقعه عليه لصالح الزمالك.



وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن كهربا لا يمتلك اي حل سوي دفع مبلغ الغرامة للزمالك خوفا من قرار المحكمه الرياضية الدوليه بتجديد الإيقاف لمدة تصل لعام ونصف

وأضاف طارق السيد قائلا: “ متقولش مش معايا غير ٢ جنيه علشان حتدفع حتدفع ” مشددا أن كهربا حاليا يحاول تجميع مبلغ الغرامة.

وأضاف طارق السيد أن بعض نجوم الأهلي دعوا لمساعدة كهربا في استكمال قسمة الغرامة سريعا خلال الفترة الحالية.