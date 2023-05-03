هادي خشبة: كهربا أحرج الأهلي أكثر من مرة





قال هادي خشبة نجم الأهلي السابق، إن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر يمر بأفضل فتراته الفنية تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وقال هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية :"كولر أعاد اكتشاف كهربا بعد العديد من الأزمات التي مر بها اللاعب، مع المدرب السابق بيتسو موسيماني".

وتابع: "يجب على كهربا أن يسيطر على انفعالاته داخل وخارج الملعب، لأنه أحرج الأهلي أكثر من مرة".

وستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، في أبوظبي، يوم الجمعة المقبل، حيث سيشارك بيراميدز بدلا من الزمالك الذي أعلن اعتذاره.

وأعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري، الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء قرار الزمالك، وفقا لبيانه، اعتراضا على عدم مناقشة لجنة التظلمات باتحاد الكرة لملف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وتعليق العقوبة لحين الفصل في دعوى حركها الأهلي لدى محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان تشكيل لجنة الانضباط التي أصدرت عقوبة إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة.