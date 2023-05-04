صدمة لجماهير الأهلي.. رحيل ثلاثي الفريق بعد مباراة السوبر

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كولر
الخميس، 04-05-2023 12:12 م

أكد الإعلامي إسلام صادق أنه بات في حكم المؤكد رحيل ثلاثي فريق الأهلي أيمن أشرف، وبرونو سافيو، وشادى حسين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد خروجهم من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" شهدت قائمة بعثة نادى الأهلى فى رحلة الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز والمقرر لها الجمعة المقبل، استبعاد أكثر من لاعب لأسباب فنية".

وتابع:" استبعاد الثلاثى أيمن أشرف، وبرونو سافيو، وشادى حسين من مباراة السوبر  يكتب كلمة النهاية للثلاثى مع القلعة الحمراء فى الموسم المقبل ليتأكد رحيلهم بنهاية الموسم الجاري عن القلعة الحمراء ".

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