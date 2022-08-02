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ظهور مفاجئ لمنافس«الخطيب» في حفل تركي آل الشيخ ويوجه رسالة

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محمود طاهر
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الثلاثاء، 02-08-2022 12:51 م

ظهر رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر من جديد بعد غياب طويل عن الأضواء، وذلك بحضوره حفل نادي ألميريا الإسباني المملوك لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وظهر محمود طاهر في حفل نادي ألميريا، بفوزه بلقب بطل دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، وصعوده للعب في دوري دوري الدرجة الأولى "لا ليغا".

وخلال مقابلة لمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق، تم عرضها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قال إنه يتابع أخبار الأهلي باستمرار، في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف طاهر: "ما يحدث حاليا لفريق الكرة كبوة، والأهلي سيبقى كما هو".
وواصل: "يسعدني دائما أن يتذكر الناس كل ما فعلناه بالخير، من أجل الأهلي وجماهيره".

وأكد طاهر أنه ليس لديه رغبة في الوقت الحالي للعودة للعمل في الرياضة المصرية، لكنه شدد أنه قد يغير رأيه، إذا سمحت الظروف".
ووجه رسالة لجماهير الأهلي بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق في هذه المحنة.
وفاز محمود طاهر برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات، لكنه خسر منصبه أمام محمود الخطيب، في ديسمبر 2017، واختفى بعدها عن الأضواء، رغم طرح اسمه أكثر من مرة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد رحيل هاني أبو ريدة، قبل 3 سنوات.
 

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