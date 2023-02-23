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طلب غريب ومفاجئ من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي

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الخناقة
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الخميس، 23-02-2023 09:20 ص

أكد الإعلامي شريف جمعة، أن فريق الهلال السوداني يطلب نقل مبُاراته ضد الأهلي إلى أرض محايدة، موضحًا أن هذا الخبر غريب للغاية.

 

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه على الرغم من الذى حدث من الهلال فى المباراة السابقة، و المشكلات الكثيرة، الهلال هو من يطلب بلعب المباراة فى أرض محايدة.

 

وأوضح أن فريق الهلال يطالب ذلك من أجل الحفاظ على بعثة الفريق، وأن الهلال لم يتذكر ما فعله الأهلي معه فى مواقف كثيرة، وبعض المسئولين به يصدر أشياء غير مقبولة عن النادي الأهلي.

 

كما قد استنكر المعلق الرياضى أحمد الطيب، تصريحات متحدث فريق الهلال السوداني، الذي قال فيها إن الأهلي دلوعة الكاف، معلقًا :"هذا الكلام قد يصدر على السوشيال ميديا ولا يصدر من مسؤول بنادي كبير مثل الهلال السوداني".

 

وأضاف أحمد الطيب، أنه لا يقبل ولا أحد يقبل مثل هذه التصريحات، موضحًا أن النادي الأهلي هو نادي جميع المصريين، و النادي الأهلي كبير وله قيمة.

 

وتابع الطيب، خلال تصريحات على الحدث اليوم: " عيب ولا يصح، ويلزم الاعتذار، من الشخص الذى قال هذا الكلام فى حق النادي الأهلي" وانفعل على الهواء.

 

وأشار إلى أن الأهلي مرشح أول لـ البطولات الأفريقية، وأن الأهلي له اسم كبير، والجميع يعلم ذلك.

 

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