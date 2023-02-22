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حارس الأهلي يخرج عن صمته ويعلق على واقعة الاعتداء عليه في السودان

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اعتداء على علي لطفي
Native
Teads
الأربعاء، 22-02-2023 11:18 ص

 

 

علق علي لطفي، حارس مرمى فريق الأهلي على لقطة تعرضه لاعتداء من قبل أحد مسؤولي نادي الهلال السوداني خلال مباراة جمعت الفريقين السبت الماضي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وخسر الأهلي أمام الهلال على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في العاصمة السودانية الخرطوم بهدف دون رد، وظهر لطفي بعد نهاية المباراة، في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث مع أحد الأشخاص يتردد أنه ضمن الجهاز الإداري لنادي الهلال وينتهي الأمر باعتداء هذا الشخص على حارس الأهلي بضربه على وجهه ورأسه.

 

وفي أول تعليق له على الواقعة، كتب لطفي على حسابه في "إنستجرام": "لم أكن أحب الحديث في ذلك الأمر نهائيا، ولكن بسبب حالة الحب التي رأيتها من الجماهير المصرية المحترمة وجمهور الأهلي بالأخص والذي أعتز به وصاحب الفضل عليّ وعلى كل من ينتمي للنادي، وبخصوص اللقطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أريد التوضيح".

 

وتابع "لست ضعيفا ويمكنني أخذ حقي من أي شخص وتربيت طوال عمري على احترام الشخص المحترم وأعلم كيف أتعامل جيدا مع الشخص غير المحترم والحصول على حقي بأي طريقة".

 

وأوضح لطفي "في تلك اللقطة لم أمثل نفسي ولكن مثلت مصر وكبير إفريقيا (الأهلي)".

وشدد "كما قلت الأجواء كانت مشحونة وأعلم أن أي رد فعل مني كان سيؤخذ بشكل مخالف خاصة أننا تربينا أن مصر والسودان شعب ووطن واحد ولكن حالة الشحن التي قابلناها هناك كانت غير طبيعية منذ وصولنا وهتافات معادية طوال اللقاء بالرغم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن أنها مباراة بدون جماهير ولكن ذلك ليس اختصاصي ولدينا مجلس إدارة قوي يعلم كيف يحافظ على حقوق النادي الأهلي".

 

وتابع لطفي "مجلس إدارة الأهلي قادر على حماية كل حقوق النادي ولكن أي رد فعل مني كان سيؤخذ بموقف غير سليم وأعلم أن المجلس بقيادة الأسطورة محمود الخطيب سيأتي بحق كل لاعب وفرد في منظومة الكرة".

 

واختتم حارس مرمى الأهلي "في النهاية أريد أن أتوجه بالشكر والامتنان والتقدير لجمهور النادي الأهلي العظيم على رسائل الدعم التي قابلتها، وأكرر أن بمقدرتي الحصول على حقي جيدا ولكن لا يمكنني فعل شيء يضر بسمعة النادي الكبير الذي ألعب له وبلدي صاحبة الريادة الإفريقية دائما، شاء من شاء وأبى من أبى".

 

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن ما أسماه "تجاوزات الهلال السوداني المتكررة" ضد النادي في مباراة الفريقين الأخيرة.

 

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