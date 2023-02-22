الأربعاء 22 فبراير 2023
توقيت مصر 15:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم.. أعلى البنوك شراءً وبيعًا للدولار

شاهد.. صفع مطربة سودانية شهيرة خلال غنائها في حفل على المسرح

استمر 10 ثوان.. زلزال في لبنان وفلسطين وإسرائيل

محاكمة سعد لمجرد.. الفتاة: أجبرني على خلع قميصي واغتصبني

مشهد مرعب.. تمساح يلتهم عجوز عمرها 85 عامًا

فنانة شهيرة: "أنا عندي 28 سنة ولسه مبلغتش"

حارس الأهلي يخرج عن صمته ويعلق على واقعة الاعتداء عليه في السودان

لأول مرة في التاريخ.. مصر تطرح ديونًا إسلامية لحل أزمة الدولار

تقترب من 100 جنيه للكيلو.. قفزة كبيرة في أسعار الدواجن اليوم

أول صور للمعتمرين المقتولين داخل فندق بمكة المكرمة

ADS
 

رد صادم من الكاف على شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

Capture
الشناوي
Native
Teads
الأربعاء، 22-02-2023 09:26 ص

 

كشف محمد مراد الناقد الرياضي، تفاصيل جديدة حول أزمة المباراة الأخيرة التي جمعت نادي الهلال السوداني والنادي الأهلي.

 

وأضاف مراد علي قناة “النهار”، ان الكاف لن يتخذ أى إجراء قانوني حول الأزمة الأخيرة بنسبة 70%، مؤكدًا أن هناك كوارث كثيرة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

 

وأكد مراد، أن البيان الذي جاء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنادي الهلال السوداني لا يوجد به قرار بمنع الجماهير.

 

 وكان الأهلي قد خسر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة الماضية، على ملعب الهلال، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

 

ويتصدر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 6 نقاط، ثم الهلال السوداني 3 نقاط، ثم الأهلي والقطن الكاميروني بلا أي نقاط في رصيدهما حتى الآن.

 

 ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث ان إدارة النادي الأهلي تأمل لإبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي في بعض المراكز منها رأس الحربة والظهير الأيسر وحراسة المرمى.

 

إقرأ ايضا

742

حارس الأهلي يخرج عن صمته ويعلق على واقعة الاعتداء عليه في السودان

322705597_1211612886231399_3304215461156895344_n

شوبير: الإسماعيلي يطيح بـ"ميدو" بعد التعادل مع غزل المحلة.. ويكشف خليفته

2023_2_5_2_34_23_462

كولر يقرر استبعاد مهاجم الأهلي لنهاية الموسم

أخبار متعلقة

2032787_0

رد غير متوقع من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

69

أصيب بعمى لحظي.. محمد الشناوي يكشف سبب هدف الهلال "السهل" في مرماه

105

استبعاد الشناوي وأفشة.. قرار مفاجئ من كولر بعد الهزيمة من الهلال

Capture

رشح بنج وضرب.. كاف يفتح تحقيقًا عاجلًا في أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

2016_8_17_1_0_52_946

تعليق مفاجئ من مارتن يول على مواجهة الأهلي ريال مدريد

112011

حسام غالي يكشف مفاجاة لأول مرة عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني وعلاقة محمد هاني