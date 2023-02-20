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أصيب بعمى لحظي.. محمد الشناوي يكشف سبب هدف الهلال "السهل" في مرماه

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الشناوي
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الإثنين، 20-02-2023 10:02 ص

 

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق للنادي الأهلي، كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، عقب مواجهة الهلال السوداني.

 

وكان الأهلي قد خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة الزرقاء في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "رقم 10" عبر فضائية "الأولى": "سألت الشناوي بعد المباراة مباشرة عن سبب استقبال هدف الهلال خصوصًا أن الكرة كانت سهلة".

 

وأضاف: "الشناوي أكد لي أنه أصيب بعمى لحظي بسبب وجود الكرة في حيز الشمس أثناء تسديدها على المرمى".

 

وتابع: لم يستطيع الشناوي أن يفتح عينيه بسبب إشاعة الشمس التي منعته من الرؤية بشكل جعل اللاعب يشعر برعب ولكن حالته استقرت سريعا.

 

وأتم سليمان: "وجود الكرة مما أدى إلى عدم قدرته على رؤية الكرة نهائيًا وسكنت مرماه".

 

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