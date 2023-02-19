رشح بنج وضرب.. كاف يفتح تحقيقًا عاجلًا في أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

الأحد، 19-02-2023
11:57 ص
قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق
بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني
والتي أقيمت بين الفريقين أمس السبت في
الجولة الثانية من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني
مشادات قوية من قبل
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وعدد من اللاعبين من طبيب الهلال السوداني
وعدد من اللاعبين
أيضًا واستمرت هذه المشادات بعد نهاية المباراة وقرر الكاف فتح تحقيق في هذه الأحداث
لعدم تكرارها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وهاجم الشناوي طبيب الهلال السوداني
بعدما لجأ الأخير إلى
استخدام الازازة الخاصة برش البنج والتعدي بها على لاعبي الأهلي.
وخسر الأهلي بهدف دون رد أمام نظيره الهلال السوداني
أمس
وسط أداء غير جيد من جانب أبناء القلعة الحمراء .
ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي
تضم كلاً من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني
والقطن الكاميروني.
وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي أسوان قبل
منتصف ليل أمس بعد خوض مواجهة الهلال وللدخول في معسكر مغلق هناك إستعداداً لمواجهة
أسوان بالدوري الثلاثاء المقبل.