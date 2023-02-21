الثلاثاء 21 فبراير 2023
توقيت مصر 16:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جدل كبير.. وائل كفوري يستعد للزواج من فتاة مسلمة غدًا

طلب عاجل من كولر لسيد عبدالحفيظ بشأن سهر 3 لاعبين

رد غير متوقع من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

عالم تنبأ بزلزال تركيا يحذر من زلزال قوي غدًا

مقتل 11 وإصابة 800 شخص في زلزال تركيا وسوريا الجديد

مفاجأة عن هوية ملقي الحجارة على القطار وإصابة السائق وسبب فعلته

ارتفاع الدولار والريال.. أسعار العملات أمام الجنيه اليوم

بعد دعوات المقاطعة.. إلغاء حفل كيفين هارت في مصر

بيان من النيابة العامة بشأن نتيجة التحقيقات في وفاة لاعب الملاكمة بضربة في الرأس

هو جماع الأقطن الذي حذرنا النبي من فعله رغم أنه ألذ شيء للزوجة؟.. داعية يرد

ADS
 

رد غير متوقع من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

2032787_0
الشناوي
Native
Teads
الثلاثاء، 21-02-2023 01:20 م

 

 

أكد محمد إبراهيم نائب رئيس نادي الهلال السوداني أنه سيتواصل مع مسؤولي الأهلي بعد الشكوى المقدمة ضد ناديه.

 

قال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية، "الأهلي ناد شقيق بالنسبة لنا، ولن نرد على شكواه بشكوى رغم أن نادينا يملك أيضا فيديوهات قد تدين لاعبي الأهلي".

 

وأضاف: "سنتواصل مع مسؤولي الأهلي لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات"

واختتم: "علاقة الأهلي والهلال على مر التاريخ دوما مميزة ولابد من أن تبقى قوية".

وكان النادي الأهلي تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال.. جاء في شكوى الأهلي:

 

* أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره.

 

* رغم قرار CAF بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة.. كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة.

 

* عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبدالمنعم بإحدى الأدوات الطبية. وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيًا؛ إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء.

 

* قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية.

 

* لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار CAF بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس.

 

* ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل. وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم1-2-2020، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصًا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب.

 

* الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود .. ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصًا على نجاح مسابقات CAF.

 

إقرأ ايضا

19_2022-638058514180994935-99

طلب عاجل من كولر لسيد عبدالحفيظ بشأن سهر 3 لاعبين

large

خطأ فادح لما يشاهده الحكم.. هل تُعاد مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

69

أصيب بعمى لحظي.. محمد الشناوي يكشف سبب هدف الهلال "السهل" في مرماه

أخبار متعلقة

69

أصيب بعمى لحظي.. محمد الشناوي يكشف سبب هدف الهلال "السهل" في مرماه

Capture

رشح بنج وضرب.. كاف يفتح تحقيقًا عاجلًا في أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

112011

حسام غالي يكشف مفاجاة لأول مرة عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني وعلاقة محمد هاني

Capture

مجانًا بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

133057778-5096565900385887-1495104536746287640-n2020_12_24_16_31

رسميًا.. قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وريال مدريد

20230122121309139

نجم الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية