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طلب عاجل من كولر لسيد عبدالحفيظ بشأن سهر 3 لاعبين

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كولر
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الثلاثاء، 21-02-2023 01:30 م

 

أظهر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، العين الحمراء للاعبي الفريق، بعد الهزيمة الأخيرة بنتيجة 1 - 0 أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ووفقا لما كشفه الإعلامي الرياضي حامد وجدي، خلال ظهوره بقناة “أون تايم سبورتس”، فإن كولر طلب من بداية الموسم اختبارات معينة للاعبين تتمثل في قياسات “بصمة القدم ونسبة الدهون ونسبة كرات الدم البيضاء والحمراء”، لمعرفة نسبة حرق الدهون عند كل لاعب تحت مسمى DNA.

 

وقال إنه بالفعل تم عمل التحاليل لكل لاعب مرتين كل أسبوع، لكن لم يتم تكرارها لأنها مكلفة جدا، ليطلب كولر أن تكون مرة واحدة في الأسبوع، لكنها توقفت ثم أجراها اللاعبون قبل المشاركة في كأس العالم.

 

وأضاف أنه طوال الفترة الماضية تم إرسال رسائل لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بأن هناك عدم التزام من أكثر من لاعب في الفريق، وبالتحديد تتعلق بسهر 3 لاعبين، وبدوره أخبر مدير الكرة اللاعبين وحذرهم من ذلك، وقال لهم نصا إنه سيكون هناك عقوبات وخصم، كما أنه سيبلغ كولر بكل ما يحدث، والذي طلب بدوره أن يخضعوا لاختبارات القياسات مجددا.

 

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