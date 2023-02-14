كولر يوجه رسالة لـ محمد شريف.. والزمالك يتفاوض مع نجم الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طالب محمد شريف بعدم التركيز في أي انتقادات يتعرض لها مطلقا، مطالبا اللاعب بضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم الالتفات للسوشيال ميديا.

وقال عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: "كولر طلب من شريف بذل قصارى جهده لاستعادة مستواه في المرحلة المقبلة وعدم التركيز مع الانتقادات".

وأضاف: "شادي حسين استفسر من كولر الأسباب وراء استبعاده من حسابات الجهاز الفني، واللاعب يتمنى أن يكون لاعبا مميزا مع الأهلي".

وتابع: "كولر اعتمد على شريف وتاو وكهربا في الهجوم، ولذلك شادي يريد معرفة مصيره".

وأكمل: "الزمالك وبيراميدز دخلوا في مفاوضات مع رامي ربيعة استغلالا لقرب نهاية عقده، واللاعب يتلقى اتصالات من وكلاء اللاعبين ولكن المتوقع أن يجدد عقده قريبا مع الاهلي".

وختم: "الأهلي سوف يقوم بتمديد عقود لاعبين مثل محمد هاني، كما سيتم التجديد لعدد من اللاعبين التي تنتهي عقودهم في ختام الموسم الجاري".