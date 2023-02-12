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كولر ينفعل على لاعبي الأهلي: هذا الفعل سبب خسارتنا

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كولر
Native
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الأحد، 12-02-2023 11:07 ص

 

 

قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتابته حالة من الغضب الشديد، بعد الخسارة القاسية أمام فلامنجو البرازيلي، برباعية مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

وأوضح عبد الغني فى برنامج ملعب البلدوزر: «أن كولر عنف، لاعبي النادي الأهلي عقب المباراة، بعد الخسارة القاسية أمام فلامنجو والتفريط في الميدالية البرونزية».

 

وأضاف: «كولر خلال حديثه مع اللاعبين عقب المباراة، أكد أن الأخطاء القاتلة هي التي كلفت الفريق ضياع الميدالية البرونزية والخسارة للمباراة الثانية علي التوالي بأربعة أهداف».

 

وفرط الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية، بالخسارة أمام فلامنجو برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

 

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