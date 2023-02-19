استبعاد الشناوي وأفشة.. قرار مفاجئ من كولر بعد الهزيمة من الهلال

الأحد، 19-02-2023
12:08 م
قرر السويسري مارسيل كولر
المدير الفني للفريق الأول لكرة
القدم بالأهلي منح الفرصة لعدد من اللاعبين واستبعاد أخرين من التشكيل، الذي سيخوض
به مواجهة اسوان المقرر لها الثلاثاء بمسابقة الدوري.
وقال مصدر، إن كولر
يري أن محمد هاني يجب أن يبتعد عن التشكيل
الأساسي ويدفع بخالد عبدالفتاح ويمنح محمد الشناوي راحة سلبية لبعض الوقت ويشارك علي
لطفي ونفس الأمر الدفع بالوافد الجديد احمد القندوسي علي حساب محمد مجدي أفشة ومحمود
كهربا بديلاص لبيرسي تاو ومحمد شريف، حسب صدى البلد.
وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي اسوان قبل
منتصف ليل أمس بعد خوض مواجهة الهلال وللدخول في معسكر مغلق هناك إستعداداً لمواجهة
اسوان بالدوري الثلاثاء المقبل.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الهلال
السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء، في الجولة
الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي
تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.