طبيب إنجليزي يحذر من مشاركة بدر بانون بسبب عضلة القلب

الثلاثاء، 01-03-2022
09:21 ص
أكد الإعلامي محمد شبانة أن بدر بانون
مدافع النادي الأهلي ما زال يعاني من
أزمة مضاعفات فيروس كورونا، والتي يحيطها علامات الغموض إلى الوقت الحالي.
وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس " : "بدر بانون
تم
عرض الفحوصات الطبية التي خضع لها على أطباء أجانب ومصريين؛ من أجل الوقوف على
حالته الطبية بشكل نهائي".
وواصل: "كشف مصدر مسئول أن الخبير الألماني- الذي عرضت عليه الفحوصات
الطبية- طلب حصول بدر بانون
على راحة أخرى وعدم نزوله للتدريبات في الفترة الحالية
من أجل انتظام ضربات القلب.
وأضاف المصدر أن الاستشاري الإنجليزي طمأن النادي الأهلي على حالة بدر
بانون ولكنه أشار إلى أن هناك التهابات ما زالت موجودة على عضلة القلب
".