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أفشة يفاجئ الجمهور بـ"لوك" جديد

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الإثنين، 21-02-2022 10:52 ص

فاجأ محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى، متابعيه بلوك جديد، حيث نشر صورة له من خلال خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” يكشف فيها عن استايل جعل شكله تغير كثيرا .
وظهر أفشة فى الصورة بدون ذقن ، كما قص شعره من الجانبين وتركه من المنتصف، مما فاجأ متابعيه ممن تفاعلوا مع الصورة ليتم تداولها بشكل واسع.
يذكر أن تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام مضيفه فريق الهلال السوداني سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء في إطار ثان جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

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