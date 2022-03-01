مباراة الأهلي وفاركو.. الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

الثلاثاء، 01-03-2022
09:16 ص
يستضيف فريق فاركو
مساء اليوم نظيره الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية
عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الإسكندرية
وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.
ويسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز عقب الهزيمة أمام صن داونز في دوري أبطال
أفريقيا بهدف نظيف بالإضافة لرغبه الأهلي في استعاده صداره الدوري عقب احتلال
بيراميدز للصدارة.
التشكيل الموقع لـ الأهلي أمام فاركو
قد يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على طريقه لعب 4-3-3 على أن
يكون التشكيل مكون من:
محمد الشناوي
محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول
حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية
بيرسي تاو - محمد شريف - أحمد عبد القادر