محمد شبانة يكشف ماذا فعل الأهلي لإقناع «ديانج» بعدم الرحيل

الأربعاء، 23-02-2022
10:22 ص
قال الإعلامي محمد شبانة، إن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح،
استقرت على تعديل عقد اللاعب المالي أليو ديانج
، ووضعه في الفئة الأولى؛ بعد تلقيه
العديد من العروض في الفترة الماضية، والالتزام بقرار رفض رحيله في يناير المنقضي.
وكان الأهلي أعلن عن تمديد عقد أليو ديانج
لمدة 5 سنوات في الموسم الماضي.
وأضاف شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أن اللجنة وافقت علي ترضية اللاعب ورفع
عقده 100 ألف دولار ليحصل علي 700 ألف بدلا من 600 ألف في الموسم الحالي، من أجل
الحفاظ علي تركيزه مع الفريق والابتعاد عن الوكلاء والعروض التي وصلته مؤخرا.
وسبق أن أشارت تقارير أوروبية إلى اهتمام ناديي أياكس امستردام الهولندي
وفولهام الإنجليزي باللاعب المالي ديانج
، في ظل عودة جالاطا سراي للمنافسة على
الصفقة أيضًا.
كان أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن
دهشته من تواضع النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال حديثه
معه على هامش تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم للأندية 2021.
وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: لقد
اندهشت من كانتي عندما سألني إذا كان بإمكاني إقناع أليو ديانج
بمقابلته".
وتابع موسيماني: " التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي".