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الأهلي يحسم التجديد لـ«موسيماني» مقابل هذا الراتب الضخم شهريًا

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موسيماني
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الإثنين، 21-02-2022 11:10 ص
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc، أن مسئولي الأهلى حسموا ملف تجديد بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول خلال فترة التوقف الدولى القادمة لانشغال المنتخب الوطني بمواجهتي السنغال في المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم بالدوحة.
وأضاف شبانة أنه باتت هناك قناعة تامة ببقاء موسيمانى خلال الفترة القادمة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها بعد حصول الفريق علي المركز الثالث في مونديال الأندية بالإمارات.
وتابع أنه كانت هناك بعض الخلافات حول المقابل المادى الذى سوف يحصل عليه موسيمانى، حيث طلب الحصول على 200 ألف دولار شهريًا فى حين عرض الأهلى 160 ألف دولار وفى النهاية تم الاتفاق على مبلغ 180 ألف دولار شهريا بما فى ذلك معاونيه.
وأشار شبانة إلى أن تم الاتفاق أيضًا على أن تكون مدة العقد موسمين وشرط جزائى يقدر بنحو3 أشهر ووضع بند أخطار الأهلي باي عروض تصل إليه قبلها ب15 يوماً من أجل منح النادي فرصة للبحث عن بديل له والتفاوض مع مدرب جديد وهو ما كانت ترفضه زوجته خلال التفاوض مع أمير توفيق .
ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غدًا الإثنين بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان بعد مواجهة الهلال فى الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.
 

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