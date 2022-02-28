تعليق غير متوقع من «ميدو» على مشاداة أفشة مع أحد الجماهير

الإثنين، 28-02-2022
10:09 ص
علق الإعلامي أحمد حسام ميدو
على الفيديو المتداول لمحمد مجدي قفشة لاعب الأهلي عقب الخسارة من صن داونز بهدف دون رد في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وقال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الناس بقت عايزة تعمل أي حاجة عشان الشهرة، وملوش حق اللي صور قفشة بتلك الطريقة".
أضاف: "الناس دلوقتي بقت بتستغل مأساة حرب روسيا وأوكرانيا في الشهرة، وبتصنع كوميكس ده غريب بالنسبة لي ولازم الناس تراجع نفسها".
وختم حديثه قائلا: "اللي صور قفشة عايز يأذيه، ولو حد قالي كدة هقوله انت مين انت عشان تقولي بوش رجلك أو ببطن رجلك، مع احترامي حتى لو حد من الجمهور انت مش متأسس كورة، وطبيعي قفشة خارج زعلان من نتيجة الماتش طبيعي يرد عليك رد مش حلو".
وكان تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لمحمد مجدى أفشة، نجم النادى الاهلى
، يرفض فيه تصويره بالفيديو من مشجع طالبه باستخدام "وش رجله" فى بعض الفرص التى أتيحت له فى مباراة صن داونز التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد، وظهر أفشة فى حالة نفسية سيئة عقب الخسارة من بطل جنوب أفريقيا.
وقال المشجع لأفشة فى الفيديو، "هاردلك يا أفشة بس وش رجلك أحسن من أى حاجة يا أفشة"، ليرد لاعب الأهلى، " بلاش تصور فيديو"، فرد المشجع، "هتعملى إيه يعنى أنا بقولك هاردلك وبقولك وش رجلك".