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طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور وينشر الدليل

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طارق حامد
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الخميس، 16-06-2022 11:57 ص
رد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على الاتهامات التي وجهها له مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بالتهرب من خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.
ويخوض طارق حامد فترة تأهيل في ألمانيا منذ أكثر من شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفريق، فيما أبلغ مسؤولي النادي بأنه سيعود إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، الذي يتصادف مع مباراة الأهلي.
ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز، وتأكد غياب طارق حامد عن المباراة.
وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب" في سابق من اليوم الأربعاء "طارق حامد حضر هنا إلى مكتبي واستأذن أن يذهب إلى دبي لمدة 48 ساعة فقط، كي يعرض نفسه على أحد الأطباء هناك، والآن هو غائب منذ أكثر من شهر".
وأضاف منصور "طارق حامد يقول إنه سيعود يوم 19 يونيو الجاري، أي يوم مباراة الأهلي، ما يعني غيابه عن المباراة في ظل الإصابات التي ضربت الفريق، فضلا عن اللاعبين المتأثرين نفسيًا بخسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا".

لكن طارق حامد رد على هذه التصريحات، بنشره صور خطابات تثبت أنه أخطر إدارة الزمالك في مايو الماضي بالسفر إلى ألمانيا وليس الإمارات، كما ذكر منصور، وأنه سيبلغ طبيب الفريق الأبيض بآخر التطورات حول حالته.
ونشر طارق حامد عبر حسابه الشخصي على "إنستاجرام" خطابًا منه إلى الزمالك ذكر فيه "السيد المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، برجاء التكرم بالموافقة على سفري إلى دولة ألمانيا، للكشف والاطمئنان على الإصابة التي تعرضت لها سابقًا، وإجراء تأهيل، على أن تكون المغادرة يوم 17 مايو 2022، على أن أقوم بالتواصل مع إدارة الكرة وطبيب الفريق، حول موعد العودة حسب انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي".


 

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